ЗСУ знищили склади боєприпасів під Чорнобаївкою і вдарили по засобах ППО в Херсоні

Повітряні сили ЗСУ вдарили по російських засобах ППО в Херсоні, техніці і живій силі в Новопетрівцях і Ольгиному, а також знищили склади боєприпасів в районі Чорнобаївки та Інженерного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Крім того, українські військові завдали удару по опорному пункту ворога в Херсонській області.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога на півдні становлять:

24 окупанти

2 РСЗВ "Смерч";

3 самохідні гармати "Гіацинт";

1 самохідна артилерійська гармата "Піон";

1 мінометна установка "Нона";

5 одиниць броньованої техніки;

1 склад боєприпасів.

Зазначається, що поразка Антонівського і Дар'ївського мостів не дозволяє їх використовувати для проходження ворожої важкої техніки.

У корабельному угрупованні ворожого флоту знову напоготові 4 ракетоносії - 2 надводних і 2 підводних - з 24 ракетами "Калібр".