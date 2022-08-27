ЗСУ знищили склади боєприпасів під Чорнобаївкою і вдарили по засобах ППО в Херсоні
Повітряні сили ЗСУ вдарили по російських засобах ППО в Херсоні, техніці і живій силі в Новопетрівцях і Ольгиному, а також знищили склади боєприпасів в районі Чорнобаївки та Інженерного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Крім того, українські військові завдали удару по опорному пункту ворога в Херсонській області.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога на півдні становлять:
- 24 окупанти
- 2 РСЗВ "Смерч";
- 3 самохідні гармати "Гіацинт";
- 1 самохідна артилерійська гармата "Піон";
- 1 мінометна установка "Нона";
- 5 одиниць броньованої техніки;
- 1 склад боєприпасів.
Зазначається, що поразка Антонівського і Дар'ївського мостів не дозволяє їх використовувати для проходження ворожої важкої техніки.
У корабельному угрупованні ворожого флоту знову напоготові 4 ракетоносії - 2 надводних і 2 підводних - з 24 ракетами "Калібр".
Нагадаємо, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що протягом поточного тижня ЗСУ вже знищили 7 складів з боєприпасами ворога.
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