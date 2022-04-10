ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Херсонській області окупанти намагаються повернути втрачені позиції, - Генштаб

Новость на русском →
Київ, Неділя 10 квітня 2022 19:00
У Херсонській області окупанти намагаються повернути втрачені позиції, - Генштаб Фото: окупанти спробували повернути втрачені позиції в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти спробували відновити втрачені позиції в Херсонській області. Ворог прагне в регіоні вийти на адміністративні кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку ворог намагався відновити своє становище - зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка", - наголошується у зведенні.

У Генштабі припустили, що противник зробить спробу вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, окупанти розігнали проукраїнський мітинг у Херсоні - жителі вийшли вшанувати пам'ять загиблих в результаті російського вторгнення.

Війна Росії проти України триває 46-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну