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Окупанти крадуть трактори у аграріїв в Чернігівській області

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Четвер 24 березня 2022 20:17
Окупанти крадуть трактори у аграріїв в Чернігівській області Фото: окупанти крадуть трактори у аграріїв в Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові викрадають трактори в аграріїв у Чернігівській області. Вони необхідні окупантам для того, аби евакуювати підбиту техніку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

"В деяких населених пунктах Чернігівської області, які тимчасово зайняті окупаційними військами, відзначаються факти вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації підбитої техніки окупантів", - пише пресслужба.

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