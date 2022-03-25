Окупанти не мають повного контролю над Херсоном, - NYT

Високопоставлений представник Пентагону заявив, що російські окупанти втратили повний контроль над Херсоном. Наразі, за його даними, у місті та області ведуться запеклі бої між українським військовими та окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як розповів представник Пентагону, українські військові просуваються вперед та відкидають окупаційні сили.У виданні NYT зазначають, що слова цього чиновника суперечать заяві Генштабу Росії, що Херсонська область нібито "під повним контролем" російських сил.

Представник Пентагону пояснив, що втрата Херсону стане величезним ударом по військовим зусиллям Росії. Окупантам буде складніше реалізувати будь-які плани щодо встановлення контролю над українським узбережжям Чорного моря та Одесою.

Однак, видання також зазначає, що мешканці Херсону та українські офіційні особи також піддали сумніву оцінки представника Пентагону. Вони заявляють, що більш схоже на те, що Херсон досі перебуває під контролем Росії, але українські військові ведуть бої по всій Херсонській області.