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Окупанти ще не добудували свої КПВВ в районі Щастя і Золотого, - ОБСЄ

Донбас, Вівторок 22 грудня 2020 18:10
Окупанти ще не добудували свої КПВВ в районі Щастя і Золотого, - ОБСЄ
Фото: український КПВВ "Щастя" (loga gov ua)
Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада так званої "Луганської народної республіки" ще недобудувала свої контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі Щастя і Золотого. Відповідний висновок можна зробити з того, що там досі тривають роботи.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

Повідомляється, що 19 грудня на блокпості бойовиків в 3 км від мосту в Щасті спостерігачі зафіксували, як робітники встановлювали огорожі, а також копали рови для прокладання каналізації та водопровідних труб.

Крім того, 20 грудня поруч з блокпостом бойовиків південніше ділянки розведення в районі Золотого спостерігачі бачили 5 нерухомих одиниць будівельної техніки та обладнання.

Нагадаємо, раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що вже на цьому тижні українська КПВВ "Щастя" буде повністю готовий по всім технічним вимогам. І у російської сторони не буде формальних причин блокувати роботу пункту пропуску.

На сьогодні бойовики продовжують блокувати рух через п'ять пунктів пропуску на Донбасі.

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Новини України Суспільство СчастьеЗолотоеКПВВ

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