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Оккупанты еще не достроили свои КПВВ в районе Счастья и Золотого, - ОБСЕ

Донбасс, Вторник 22 декабря 2020 18:10
Оккупанты еще не достроили свои КПВВ в районе Счастья и Золотого, - ОБСЕ
Фото: украинский КПВВ "Счастье" (loga gov ua)
Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть так называемой "Луганской народной республики" еще не достроила свои контрольные пункты въезда-выезда в районе Счастья и Золотого. Соответствующий вывод можно сделать по тому, что там до сих пор продолжаются работы.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Сообщается, что 19 декабря на блокпосте боевиков в 3 км от моста в Счастье наблюдатели зафиксировали, как рабочие устанавливали ограждения, а также копали рвы для прокладки канализации и водопроводных труб.

Кроме того, 20 декабря рядом с блокпостом боевиков южнее участка разведения в районе Золотого наблюдатели видели 5 неподвижных единиц строительной техники и оборудования.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что уже на этой неделе украинский КПВВ "Счастье" будет полностью готов по всем техническим требованиям. И у российской стороны не будет формальных причин блокировать работу пункта пропуска.

На сегодня боевики продолжают блокировать движение через пять пунктов пропуска на Донбассе.

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Новости Украины Общество СчастьеЗолотоеКПВВ

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