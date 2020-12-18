Бойовики продовжують блокувати рух через п'ять КПВВ на Донбасі

Фото: КПВВ "Станиця Луганська" (facebook.com/DPSUkraine)

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) заявила про блокування бойовиками роботи пропускних пунктів. Зокрема, лишаються заблокованими 5 КПВВ.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Працює КПВВ "Станиця Луганська". В КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень.

Втім, пункти в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка" залишаються заблокованими бойовиками.

Нагадаємо, у ТКГ заявляли, що контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя" буде повністю готовий по всім технічним вимогам 21 грудня. Після цього у Росії не буде формальних причин блокувати роботу пункту пропуску.

Як писало РБК-Україна, Тристороння контактна група досі не вирішила питання розблокування КПВВ на Донбасі. Пропуск через лінію розмежування не здійснюється у повноцінному режимі з весни 2020 року.

В ООН прогнозували, що КПВВ на Донбасі будуть працювати в обмеженому режимі до середини літа 2021 року.