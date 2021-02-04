Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі, стріляли поблизу Гнутового і Водяного

Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)

У середу, 3 лютого, збройні формування Російської Федерації два рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

На переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Тільки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Зокрема, недалеко від Гнутового противник відкрив вогонь у бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. Також поблизу Водяного на Приазов'ї зафіксовано кілька пострілів з підствольного гранатомета.

З початку поточної доби, 4 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 2 лютого бойовики вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. При цьому поблизу Водяного працював снайпер бойовиків.

Крім того, проросійські бойовики обстріляли в Луганській області безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Також повідомлялося, що зниклий український військовий опинився в полоні у бойовиків.