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Бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Донбас, Середа 03 лютого 2021 07:42
Бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі
Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 2 лютого, на Донбасі було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення та помер військовослужбовець.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Південного, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера загинув військовослужбовець.

Біля Кримського окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Павлополя, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї – захисники помітили роботу ворожого снайпера.

Від початку поточної доби, 3 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше стало відомо, що російські бойовики обстріляли в Луганській області безпілотник Місії ОБСЄ. Також вони обмежували пересування патрулів СММ.

Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що проведення пропагандистського "форуму" в окупованому Донецьку свідчить про те, що на Донбасі загострюється ситуація.

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