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Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, стреляли вблизи Гнутово и Водяного

Донбасс, Четверг 04 февраля 2021 08:06
Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, стреляли вблизи Гнутово и Водяного
Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

В среду, 3 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации два раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

На подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

В частности, недалеко от Гнутово противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. Также вблизи Водяного на Приазовье зафиксировано несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

С начала текущих суток, 4 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Напомним, 2 февраля боевики восемь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. При этом вблизи Водяного работал снайпер боевиков.

Кроме того, пророссийские боевики обстреляли в Луганской области беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Также сообщалось, что пропавший украинский военный оказался в плену у боевиков.

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