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Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ

Донбас, Середа 03 лютого 2021 03:55
Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ
Фото: безпілотник ОБСЄ (instagram.com/oscesmm)
Автор: Даша Харченко

Російські бойовики у понеділок, 1 лютого, обстріляли в Луганській області безпілотник Місії ОБСЄ. Також вони обмежували пересування патрулів СММ.

Про це йдеться у щоденному звіті ОБСЄ № 25/2021.

Так, 1 лютого, перебуваючи поблизу н.п. Голубівське (непідконтрольний урядові) для здійснення оголошеного польоту БПЛА СММ малого радіуса дії, спостерігачі чули 6 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 1-2 км на північний захід.

За оцінкою спостерігачів, вогонь вівся у напрямку безпілотників, що пролітав приблизно за 1-2 км на північний захід від місцеположення патруля Місії. Команда СММ була змушена приземлити БПЛА та залишити цей район.

Також свободу пересування Місії й далі обмежували.

Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що проведення пропагандистського "форуму" в окупованому Донецьку свідчить про те, що на Донбасі загострюється ситуація.

Раніше повідомлялося, що окупанти в Донецьку прийняли доктрину "Русский Донбас", і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нікому не заборонено писати фантастичні романи.

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