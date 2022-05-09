На Донбасі за добу ЗСУ відбили 15 атак ворога та знищили 44 одиниці техніки

На Донецькому та Луганському напрямках бійці Об’єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога та знищили 44 одиниці техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Зокрема, українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 71 ворожу атаку і знищили майже 300 одиниць техніки.

Також ми писали, що у Донецькій області окупанти 9 травня поранили 6 мирних мешканців.

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