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На Донбасі за добу ЗСУ відбили 15 атак ворога та знищили 44 одиниці техніки

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Понеділок 09 травня 2022 22:38
На Донбасі за добу ЗСУ відбили 15 атак ворога та знищили 44 одиниці техніки Українські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На Донецькому та Луганському напрямках бійці Об’єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога та знищили 44 одиниці техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

Зокрема, українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 71 ворожу атаку і знищили майже 300 одиниць техніки.

Також ми писали, що у Донецькій області окупанти 9 травня поранили 6 мирних мешканців.

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