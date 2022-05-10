Окупанти у Донецькій області за добу вбили трьох мирних мешканців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Голова ОВА повідомляє, що вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих та 8 поранених у Костянтинівці.

Повідомляється, що загинули мирні мешканці Мар’їнки, Авдіївки та Калинового. Також зазначається, що ще троє людей внаслідок обстрілів військових РФ отримали поранення.

Нагадаємо, що вчора, 9 травня, у Донецькій області окупанти поранили 6 мирних мешканців.

Також ми писали, що на Донбасі за добу ЗСУ відбили 15 атак ворога та знищили 44 одиниці техніки.

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