ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты в Донецкой области за сутки убили трех мирных жителей

Новина українською →
Донецкая область, Вторник 10 мая 2022 20:22
Оккупанты в Донецкой области за сутки убили трех мирных жителей Павел Кириленко (facebook.com.pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Татьяна Самарук

В Донецкой области в течение 10 мая российские войска убили трех мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Сообщается, что погибли мирные жители Марьинки, Авдеевки и Калинового. Также отмечается, что еще три человека в результате обстрелов военных РФ получили ранения.

Глава ОВА сообщает, что удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке.

Оккупанты в Донецкой области за сутки убили трех мирных жителей

В Донецкой области оккупанты убили трех гражданских (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, что вчера, 9 мая, в Донецкой области оккупанты ранили 6 мирных жителей.

Также мы писали, что на Донбассе за сутки ВСУ отбили 15 атак врага и уничтожили 44 единицы техники.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Вторжение России в Украину
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы