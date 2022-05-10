Оккупанты в Донецкой области за сутки убили трех мирных жителей
В Донецкой области в течение 10 мая российские войска убили трех мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Сообщается, что погибли мирные жители Марьинки, Авдеевки и Калинового. Также отмечается, что еще три человека в результате обстрелов военных РФ получили ранения.
Глава ОВА сообщает, что удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке.
В Донецкой области оккупанты убили трех гражданских (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Напомним, что вчера, 9 мая, в Донецкой области оккупанты ранили 6 мирных жителей.
Также мы писали, что на Донбассе за сутки ВСУ отбили 15 атак врага и уничтожили 44 единицы техники.
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