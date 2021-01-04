Бойовики стріляли по позиціях ООС з гранатометів і кулеметів

Фото: український військовий (РБК-Україна)

За минулу добу, 3 січня, на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, поблизу населених пунктів Мар'їнка, Лебединське та Красногорівка бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. У Лебединського, Пісків і Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів, а неподалік Водяної - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, біля Південного окупанти вели вогонь у бік українських позицій з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а Світлодарська - з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.

Представники ОБСЄ були повідомлені про всі факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК.

Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.

З початку доби, 4 січня, в районі ООС порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі російські бойовики сім раз обстріляли українські позиції. Втрат і поранених серед військових не було.

Крім того, українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін фіксує грубі порушення з боку бойовиків на Донбасі. Вони пов'язані з відведенням озброєння.