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Бойовики стріляли по позиціях ООС з гранатометів і кулеметів

Донбас, Понеділок 04 січня 2021 08:09
Бойовики стріляли по позиціях ООС з гранатометів і кулеметів
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За минулу добу, 3 січня, на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, поблизу населених пунктів Мар'їнка, Лебединське та Красногорівка бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. У Лебединського, Пісків і Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів, а неподалік Водяної - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, біля Південного окупанти вели вогонь у бік українських позицій з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а Світлодарська - з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.

Представники ОБСЄ були повідомлені про всі факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК.

Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.

З початку доби, 4 січня, в районі ООС порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі російські бойовики сім раз обстріляли українські позиції. Втрат і поранених серед військових не було.

Крім того, українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін фіксує грубі порушення з боку бойовиків на Донбасі. Вони пов'язані з відведенням озброєння.

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