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Росія може активізувати бойові дії за Харків, - Генштаб

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Неділя 10 квітня 2022 19:10
Росія може активізувати бойові дії за Харків, - Генштаб Фото: Росія може активізувати бойові дії за Харків (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація може знову спробувати захопити Харків. Є ймовірність активізації бойових дій за місто.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

"Не виключається нарощування зусиль противником у напрямку на Слов’янськ, частиною сил - на Барвінкове. Існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові обстріляли селище в Харківській області. Внаслідок вогню є поранені.

Війна Росії проти України триває сорок шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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