ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти викрали мера ще одного міста в Запорізькій області

Новость на русском →
Дніпрорудне, Неділя 13 березня 2022 10:10
Окупанти викрали мера ще одного міста в Запорізькій області Фото: мер Дніпрорудного Євген Матвєєв (dnrada.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти викрали мера ще одного міста в Запорізькій області. Цього разу - міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха.

"Воєнні злочини стають системними. Викрадений міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв", - зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова, його утримують уже кілька днів.

Сьогодні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що українські спецслужби працюють над визволенням Федорова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді