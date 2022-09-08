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Окупанти вночі обстрілювали Сумську область: зафіксовано 21 "приліт"

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Сумська область, Четвер 08 вересня 2022 09:43
Окупанти вночі обстрілювали Сумську область: зафіксовано 21 "приліт" Фото: окупанти вночі обстрілювали Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 8 вересня російські військові обстрілювали Сумську область. Був зафіксований 21 "приліт" по Юнаківській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Facebook.

"Вночі, з 1 до 2 години, росіяни били з артилерії по території Юнаківської громади. Всього 21 приліт", - повідомив він.

Глава ОВА додав, що в результаті обстрілу постраждалих немає. Інформація про руйнування зараз уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня окупанти обстріляли прикордоння Сумської області. Росіяни випустили понад 30 снарядів, застосувавши міномети і САУ.

А днем раніше загарбники обстріляли сім громад Сумської області. Вони випустили 140 мін і снарядів, зробивши близько 70 пострілів зі стрілецької зброї.

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Війна Росії проти України Сумская область
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