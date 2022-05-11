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Мобілізовані з "ДНР" окупанти порівнюють армію з тюрмою: СБУ опублікувала нову розмову

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Середа 11 травня 2022 13:20
Мобілізовані з "ДНР" окупанти порівнюють армію з тюрмою: СБУ опублікувала нову розмову Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта де він розповідає, що військові порівнюють свою армію з тюрмою та ігнорують накази командирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що мобілізовані з "ДНР" звинувачують керівництво РФ в обмані й маніпуляціях та не знають коли зможуть повернутися додому.

"Кажуть, що на кшталт "нас тут немає". І ось ми побоюємося, що нас пів року тут триматимуть… Тут у нас у всіх настрої вже панічні… Якби хоч би точно сказали якісь дати… Навіть на зоні людина сидить - вона знає свій термін. Буде добре поводитися - випустять раніше", - говорить загарбник.

Також він розповідає, що окупанти настільки хочуть вижити, що відверто ігнорують накази керівництва.

"Ми зараз якось навіть не поспішаємо із виконанням наказів. Тому що іноді вони міняються на протилежні", - каже окупант.

Раніше СБУ публікувала розмову, де окупанти заявляли, що війська РФ не довіряють своїм командирам і готуються до бунтів.

Також ми писали, щоб приховати втрати на війні, РФ записує вбитих солдатів до "безвісти зниклих".

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