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Гендиректор ВООЗ запросив у Лаврова доступ до Маріуполя та Херсона

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Україна, Четвер 19 травня 2022 16:03
Гендиректор ВООЗ запросив у Лаврова доступ до Маріуполя та Херсона Фото: голова МЗС РФ Сергій Лавров та голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус обговорив із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим гуманітарну допомогу та доступ до тимчасово окупованих міст України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter гендиректора ВООЗ.

"Я запросив безпечний доступ в Маріуполь, Херсон, Южне, Запоріжжя та інші оккуповані райони для доставки медичної допомоги. Гражданські особи повинні бути захищені", - сказав він.

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