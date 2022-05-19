Гендиректор ВООЗ запросив у Лаврова доступ до Маріуполя та Херсона
Фото: голова МЗС РФ Сергій Лавров та голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус (колаж РБК-Україна)
Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус обговорив із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим гуманітарну допомогу та доступ до тимчасово окупованих міст України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter гендиректора ВООЗ.
"Я запросив безпечний доступ в Маріуполь, Херсон, Южне, Запоріжжя та інші оккуповані райони для доставки медичної допомоги. Гражданські особи повинні бути захищені", - сказав він.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.