Окупанти тікають. На виїзд зі Станиці Луганської черга за 12 км, - Гайдай

"Ми фіксуємо дуже багато техніки підбитої на трасах знаходиться, скоріше за все відтягують десь з Ізюмського напрямку. Партизанський рух більше став активний, тому що і в Кременній, і в Старобільському районі піднімали над адмінбудівлями або на електровежах українські прапори і, до речі, їх не знімали, або окупанти поїхали, або колаборанти бояться, - розповів він. - Більше того, ми ж фіксуємо, що вони тікають в бік Луганська і в бік Російської Федерації".

За словами Гайдая, наразі план який - остаточно відбити Ізюм і Лиман, а потім взятися за деокупацію Луганської області з того боку як раз на Сватово, Кремінну, Рубіжне.

"І вже достатньо потужно будемо, я впевнений, звільняти Луганську область, тому що нема їм де там закріпитись, таких місць нема. Ті наші міста вони повністю зруйнували, коли йшли в наступ. Тому я не бачу, де вони там будуть закріплюватись, за що чіплятись?" - додав він.