Оккупанты бегут. На выезд из Станицы Луганской очередь в 12 км, - Гайдай

"Мы фиксируем очень много техники подбитой на трассах находится, скорее всего оттягивают где-то из Изюмского направления. Партизанское движение больше стало активным, потому что и в Кременной, и в Старобельском районе поднимали над админзданиями или на электробашнях украинские флаги и, кстати, их не снимали, или оккупанты уехали, или коллаборанты боятся, - рассказал он. - Более того, мы же фиксируем, что они убегают в сторону Луганска и в сторону Российской Федерации".

По словам Гайдая, сейчас план - окончательно отбить Изюм и Лиман, а затем взяться за деоккупацию Луганской области с той стороны как раз на Сватово, Кременную, Рубежное.

"И уже достаточно мощно будем, я уверен, освобождать Луганскую область, потому что негде там закрепиться, таких мест нет. Те наши города они полностью разрушили, когда шли в наступление. Поэтому я не вижу, где они там будут закрепляться, за что цепляться?" - добавил он.