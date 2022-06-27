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Окупанти випустили по Сумській області за день 150 снарядів: є загиблий і поранений

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Суми, Понеділок 27 червня 2022 00:49
Окупанти випустили по Сумській області за день 150 снарядів: є загиблий і поранений Фото: окупанти випустили по Сумській області за день 150 снарядів (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Російські війська з території РФ цілий день вели вогонь зі ствольної і реактивної артилерії по громадах Сумської області, також випускали некеровані ракети з вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Сумської ОВК Дмитра Живицького.

Внаслідок обстрілів постраждали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська громади. Всього за день росіяни випустили понад 150 снарядів і мін.

Найбільше постраждала Краснопільська громада, зафіксовано близько ста прильотів за день. На території її сіл пошкоджені приватні господарські будівлі, водонапірна вежа і ферма. В результаті артобстрілу одна людина загинула, ще один госпіталізований.

Нагадавши, сьогодні в обід стало відомо, що два російських вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог здійснив шість ударів.

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