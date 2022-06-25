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Росія обстріляла Сумську область некерованими ракетами

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Сумська область, Субота 25 червня 2022 13:35
Росія обстріляла Сумську область некерованими ракетами Фото: Росія обстріляла Сумську область некерованими ракетами (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Два російські гелікоптери обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог здійснив шість ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Ворожі гелікоптери вилетіти з боку Росії та здійснили шість пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, жертв внаслідок російського обстрілу немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці Україна піддалася масованим ракетним атакам. Росія вперше застосувала з території Білорусі дальні бомбардувальники Ту-22М3, а з моря била по заходу ракетами "Калібр".

Все що відомо на цей момент про ракетні удари по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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