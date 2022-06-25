Росія обстріляла Сумську область некерованими ракетами
Два російські гелікоптери обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог здійснив шість ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
"Ворожі гелікоптери вилетіти з боку Росії та здійснили шість пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, жертв внаслідок російського обстрілу немає.
Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці Україна піддалася масованим ракетним атакам. Росія вперше застосувала з території Білорусі дальні бомбардувальники Ту-22М3, а з моря била по заходу ракетами "Калібр".
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