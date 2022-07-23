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Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району

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Нікополь, Субота 23 липня 2022 02:33
Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району Фото: російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.

Як повідомляється, вночі російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району.

"Все нормально. Нікого не зачепило. Впало на території однієї з громад району", - написав він.

Інших подробиць не наводиться.

Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікополя, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

У зв'язку з чим влада рекомендувала жителям тимчасово переселитися в район, щоб перечекати атаки ворога в більш безпечному місці.

При цьому вже вранці стало відомо, що цієї ночі російські війська обстріляли з "Градів" Нікопольський район, випустивши понад 20 снарядів.

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