Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району
Російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.
Як повідомляється, вночі російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району.
"Все нормально. Нікого не зачепило. Впало на території однієї з громад району", - написав він.
Інших подробиць не наводиться.
Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікополя, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.
У зв'язку з чим влада рекомендувала жителям тимчасово переселитися в район, щоб перечекати атаки ворога в більш безпечному місці.
При цьому вже вранці стало відомо, що цієї ночі російські війська обстріляли з "Градів" Нікопольський район, випустивши понад 20 снарядів.
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