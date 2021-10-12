Бойовики влаштували навчання з бойовою стрільбою на вихідних, - звіт ОБСЄ

Бойовики на Донбасі порушують режим припинення вогню та інші домовленості. На цих вихідних вони влаштували навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 11 жовтня.

Всього в період з вечора 8 по вечір 10 жовтня ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 270 порушень припинення вогню. При цьому велика частина сталася в Донецькій області, де спостерігачі зафіксували 150 порушень. Також в Донецькій області відзначають 35 вибухів, серед яких 1 розрив, 2 вибухи в повітрі і

32 вибухи невизначеного походження.

Відомо, що більшість порушень сталися в районі Петровського, непідконтрольного українському уряду. Там спостерігачі фіксували численні вибухи. Також в ОБСЄ відзначили 33 постріли зі стрілецької зброї, які швидше за все пов'язані з навчаннями окупантів.

"За оцінкою, навчання з бойовою стрільбою, що є порушенням рішення

Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року Про заборону проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки", - йдеться в повідомленні.

Також неспокійно було в Мар'їнці та Широкиному.

У Луганській області ОБСЄ зафіксували 120 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 49 вибухів. З них 1 вибух зафіксовано в повітрі, а 48 вибухів невизначеного походження.

"Всі ці порушення сталися в межах і поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте", - йдеться в повідомленні.