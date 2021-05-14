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Окупанти 19 разів порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з танків, загинув військовий

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Донбас, П'ятниця 14 травня 2021 08:12
Окупанти 19 разів порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з танків, загинув військовий Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

На Донбасі в четвер, 13 травня, зафіксували 19 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Загинув український військовий.

Про це повідомляє прес-центр Командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Окупанти 6 разів стріляли в напрямку Пісків з танків, артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Лебединського, Гнутового та Павлополя ворог відкривав вогонь з мінометів 120 калібру.

Біля Новозванівки окупанти стріляли з мінометів 82 калібру, великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів поблизу Верхньоторецького і один раз - біля Новоселівки.

Біля Новотроїцького російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного противник двічі здійснив обстріл з автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів, а біля Луганського - ще й з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, 12 травня бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Також окупанти обстріляли автомобіль групи розмінування.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що снайперські прицільні постріли на Донбасі майже пішли в минуле.

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