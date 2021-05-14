Окупанти 19 разів порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з танків, загинув військовий

На Донбасі в четвер, 13 травня, зафіксували 19 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Загинув український військовий .

Про це повідомляє прес-центр Командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Окупанти 6 разів стріляли в напрямку Пісків з танків, артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Лебединського, Гнутового та Павлополя ворог відкривав вогонь з мінометів 120 калібру.

Біля Новозванівки окупанти стріляли з мінометів 82 калібру, великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів поблизу Верхньоторецького і один раз - біля Новоселівки.

Біля Новотроїцького російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного противник двічі здійснив обстріл з автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів, а біля Луганського - ще й з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.