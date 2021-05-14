Оккупанты 19 раз нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из танков, погиб военный
На Донбассе в четверг, 13 мая, зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Погиб украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook.
Оккупанты 6 раз стреляли в направлении Песков из танков, артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Лебединского, Гнутово и Павлополя враг открывал огонь из минометов 120 калибра.
Возле Новозвановки оккупанты стреляли из минометов 82 калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Верхнеторецкого и один раз - возле Новоселовки.
У Новотроицкого российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле поселка Пивденное - со станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а возле Луганского - еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Напомним, 12 мая боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Также оккупанты обстреляли автомобиль группы разминирования.
Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что снайперские прицельные выстрелы на Донбассе почти ушли в прошлое.