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На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий

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Донбас, Четвер 13 травня 2021 20:55
На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий Фото: український військовий загинув від кулі снайпера (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 13 травня, на Донбасі від пострілу снайпера проросійських бойовиків загинув український військовий. Командування висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

Про це повідомив прес-центр оперативно-тактичної групи “Схід”.

"В результаті ворожого снайперського вогню військовослужбовець з Операції об'єднаних Сил отримав несумісне з життям поранення", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють представники військової частини і робочої групи Збройних сил України. "Дії російських окупантів підтверджують, що ворог спеціально порушує режим припинення вогню і не хоче дотримуватися існуючих угод", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, в кінці квітня від кулі снайпера в зоні ООС загинув український військовий. Ним виявився уродженець Івано-Франкоской області Іван Ковалевський з позивним "Африка".

Відзначимо, на початку квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі останнім часом активізувалися ворожі снайпери. За словами глави держави, вони регулярно обстрілюють позиції українських військових.

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