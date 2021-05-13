На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий
У четвер, 13 травня, на Донбасі від пострілу снайпера проросійських бойовиків загинув український військовий. Командування висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.
Про це повідомив прес-центр оперативно-тактичної групи “Схід”.
"В результаті ворожого снайперського вогню військовослужбовець з Операції об'єднаних Сил отримав несумісне з життям поранення", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють представники військової частини і робочої групи Збройних сил України. "Дії російських окупантів підтверджують, що ворог спеціально порушує режим припинення вогню і не хоче дотримуватися існуючих угод", - підкреслюється в заяві.
Нагадаємо, в кінці квітня від кулі снайпера в зоні ООС загинув український військовий. Ним виявився уродженець Івано-Франкоской області Іван Ковалевський з позивним "Африка".
Відзначимо, на початку квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі останнім часом активізувалися ворожі снайпери. За словами глави держави, вони регулярно обстрілюють позиції українських військових.