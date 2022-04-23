ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти 12 разів намагалися атакувати позиції ООС: противник відступив з втратами

Новость на русском →
Київ, Субота 23 квітня 2022 22:07
Окупанти 12 разів намагалися атакувати позиції ООС: противник відступив з втратами Фото: у зоні ООС українські військові відбили 12 ворожих атак (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) 23 квітня українські військові відбили 12 ворожих атак. Противник відступив, зазнавши втрат в живій силі і техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня противник 12 разів намагався атакувати позиції українських військових у зоні ООС. Щоразу ворог з втратами відступав.

В ході сьогоднішніх боїв противник втратив:

  • 4 танки;
  • 5 артилерійських систем;
  • 16 бронемашин;
  • 4 автомобілі.

Крім того, сили протиповітряної оборони (ППО) збили ворожий багатоцільовий винищувач Су-25, крилату ракету і три безпілотники типу "Орлан-10".

Нагадаємо, сьогодні в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник два рази намагався атакувати позиції Збройних сил України. Ворог відступив, втративши близько 150 осіб.

Відзначити, з початку війни в Україні російські війська втратили убитими понад 21 тисячу осіб, понад 1,5 тисячі автомобільної та спеціальної техніки.

Війна Росії проти України йде 59-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС Донбас Війна в Україні
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає