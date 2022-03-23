Російська армія вивела вертольоти з аеродрому в Чорнобаївці, - New York Times

Аналіз нових супутникових знімків аеродрому в Херсоні, також відомого як Чорнобаївка, показав, що на ньому більше немає російських військових вертольотів. Після численних втрат, армія РФ вирішила відвести з нього свою авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

На комерційно доступних знімках компанії Planet Labs від 16 березня на аеродромі добре видно російські вертольоти. На знімках від 21 березня їх вже немає. Українська авіація та артилерія в останні дні кілька разів атакувала аеродром в Чорнобаївці, що служив стратегічною базою підвезення військ для наступу на Миколаїв.

Військові експерти відзначають, що евакуація аеродрому – це одне зі свідчень провалу російського наступу на цьому напрямку. Українські офіційні особи кажуть, що армія країни розвиває контрнаступ з метою звільнення Херсона від російської окупації.