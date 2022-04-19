ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві пролунали вибухи, ситуація з'ясовується, - мер

Новость на русском →
Миколаїв, Вівторок 19 квітня 2022 00:08
У Миколаєві пролунали вибухи, ситуація з'ясовується, - мер Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (прес-служба)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві прогриміло кілька вибухів увечері в понеділок, 18 квітня. Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що причини і обставини зараз з'ясовуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови у Telegram.

"З'ясовуємо ситуацію. Оперативну інформацію повідомлю вам з ранку", - розповів міський голова.

В оперативному командуванні "Південь" при цьому попереджають про загрози ворожих ракетних і артилерійських ударів в Миколаївській області.

Військові додали, що ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.

Нагадаємо, 15 квітня в результаті численних обстрілів Миколаєва загинуло двоє людей, і ще кілька дістали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Війна Росії проти України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"