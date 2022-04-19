У Миколаєві пролунали вибухи, ситуація з'ясовується, - мер
У Миколаєві прогриміло кілька вибухів увечері в понеділок, 18 квітня. Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що причини і обставини зараз з'ясовуються.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови у Telegram.
"З'ясовуємо ситуацію. Оперативну інформацію повідомлю вам з ранку", - розповів міський голова.
В оперативному командуванні "Південь" при цьому попереджають про загрози ворожих ракетних і артилерійських ударів в Миколаївській області.
Військові додали, що ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.
Нагадаємо, 15 квітня в результаті численних обстрілів Миколаєва загинуло двоє людей, і ще кілька дістали поранення.
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