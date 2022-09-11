Окупантам без їх відома продовжують контракти, аби залишити на війні: перехоплення ГУР

Російські солдати зізнаються, що їх всіляко намагаються залишити на війні в Україні. Тому керівництво без їх відома продовжує контракти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Головне управління розвідки Міноборони.
У черговій перехопленій розмові окупант розповів дружині, що йому незаконно продовжили контракт. Він просить жінку допомогти та "підіймати на вуха" керівництво.
"14-го числа (вересня - ред.) у мене б вже закінчився контракт. Мені додали ще до 9 жовтня", - зазначив він.
При цьому російський солдат зізнається, що в Ізюмському районі, де він знаходився, йдуть важкі бої. Він не впевнений, що зможе повернутися додому, оскільки окупаційні війська зазнають втрат.
Нагадаємо, у нещодавно опублікованій розмові російський військовий розповів, що їх командири втекли, залишивши підрозділ без боєприпасів.
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