Оккупантам без их ведома продлевают контракты, чтобы оставить на войне: перехват ГУР

Российские солдаты признаются, что их всячески пытаются оставить на войне в Украине. Поэтому руководство без их ведома продлевает контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал жене, что ему незаконно продлили контракт. Он просит женщину помочь и "поднимать на уши" руководство.

"14-го числа (сентября - ред.) у меня бы уже закончился контракт. Мне добавили еще до 9 октября", - отметил он.

При этом российский солдат признается, что в Изюмском районе, где он находился, идут тяжелые бои. Он не уверен, что сможет вернуться домой, поскольку оккупационные войска несут потери.