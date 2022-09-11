Оккупантам без их ведома продлевают контракты, чтобы оставить на войне: перехват ГУР

Российские солдаты признаются, что их всячески пытаются оставить на войне в Украине. Поэтому руководство без их ведома продлевает контракты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Главное управление разведки Минобороны.
В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал жене, что ему незаконно продлили контракт. Он просит женщину помочь и "поднимать на уши" руководство.
"14-го числа (сентября - ред.) у меня бы уже закончился контракт. Мне добавили еще до 9 октября", - отметил он.
При этом российский солдат признается, что в Изюмском районе, где он находился, идут тяжелые бои. Он не уверен, что сможет вернуться домой, поскольку оккупационные войска несут потери.
Напомним, в недавно опубликованном разговоре российский военный рассказал, что их командиры сбежали, оставив подразделение без боеприпасов.
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