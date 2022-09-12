Окупант плаче у слухавку дружині, зізнаючись, що змушений воювати з пораненнями (перехоплення)

Російським окупантам в Харківській області через контрнаступ ЗСУ доводиться воювати з пораненнями та дефіцитом боєприпасів, вантажачи загиблих під обстрілами. Солдати плачуть в трубки телефонів, прощаючись з рідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта СБУ .

"На немножко тут потрепали чуток. Ну зацепило на малешко. У меня руки, нога, Осколки потрепали уток. У нас боевая задача держать рубеж. Подкололись немножко, чтобы терпеть боль и поедем снова на боевую задачу", - розповідає окупант, пояснюючи дружині, чому він не у шпиталі з пораненнями, а на полі бою.

Він також скаржиться на блискавичну атаку ЗСУ.

"Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите. У нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину", - каже російський військовий дружині крізь сльози.

Вона намагається переконувати його, запевняючи, що допомогу підвезуть, проте окупант в це вже не вірить.

"Да х*й знает, когда эти самолеты… долетят ли они сюда еще. Четыре летело - не долетело, сбили нах*й", - з сумом каже він.