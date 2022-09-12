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Полонений розповів, як командування, тікаючи, кинуло їх під вогонь ЗСУ біля Шевченкового

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Україна, Понеділок 12 вересня 2022 11:59
Полонений розповів, як командування, тікаючи, кинуло їх під вогонь ЗСУ біля Шевченкового Фото: командування, тікаючи, покинуло окупантів біля Шевченкового Харківської області (facebook com leagueUkrainianWomens)
Автор: Наталія Гурковська

Полонений окупант розповів, як їхнє командування тікало від контрнаступу ЗСУ в Харківській області. Самі ж солдати, кинуті своїм керівництвом, були фактично "спалені" шквальним вогнем ЗСУ біля Шевченкового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, російський загарбник, який з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, розповідає, як контрнаступ ЗСУ деморалізував війська ЗС РФ і ті остаточно втратили віру у перемогу.

"За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", - говорить 20-річний гранатометник.

Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон.

Раніше з перехоплення стало відомо, що командири окупантів тікають із передової, залишаючи війська без боєприпасів. При цьому російська армія має значні втрати.

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