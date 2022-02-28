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Йдуть обстріли жилих масивів, 15 військових і 16 цивільних поранено, - мер Харкова

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Харків, Понеділок 28 лютого 2022 15:30
Йдуть обстріли жилих масивів, 15 військових і 16 цивільних поранено, - мер Харкова Фото: наслідки обстрілу Харкова (irina.venediktova.31)
Автор: Наталія Юрченко

У наслідок обстрілів 28 лютого російськими окупантами Харкова поранення отримали 15 військових та 16 цивільних. Ще одна жінка загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, ситуація у Харкові сьогодні складна, проте оборона тримається. За попередніми даними, поранено 15 військових та 16 цивільних. Одна жінка загинула. Проте остаточної інформації поки що немає.

"Харків - це невід'ємна частина України! Ми будемо робити так і всі місцеві мешканці це підтримують, ми зібралися в єдиний кулак. Ми будемо стояти до кінця за Україну", - заявив Терехов.

Нагадаємо, що раніше генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що снаряд російських загарбників потрапив у вікно харків'янки, в результаті чого вона загинула.

Також активні обстріли продовжуються у Чернігові. Один зі снаряд потрапив в гіпермаркет "Епіцентр".

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