В ОК "Схід" пояснили, чому наступ ЗСУ в Харківській області виявився успішним

За його словами, останні успіхи ЗСУ пояснюються низкою причин, серед яких: амбітне завдання, поставлене командуванням, докладне опрацювання деталей операції, обманні маневри, вибір найбільш несподіваних місць для прориву ворожої оборони і бойовий дух українських військових.

Череватий підкреслив, що контрнаступ в Харківській області має вирішальне значення, оскільки воно не дасть росіянам продовжувати наступ на Слов'янськ і оточити наших військових на Донбасі.

Також ключовим підсумком операції ЗСУ є відтиснення росіян від Харкова - найважливішого промислового центру. Тепер місто більше не зможе обстрілювати ворожа артилерія.

Він додав, що успіхи українських військових повинні були сильно вплинути на бойовий дух військ РФ.

"Є плани звільнити повністю всю Україну, планомірно готуються операції. Тут важливий аспект - західна допомога, яку ми швидко освоюємо", - додав Череватий