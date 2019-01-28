КВУ назвав основні загрози російського втручання у вибори в Україні

Фото: міжнародний круглий стіл (facebook.com/cvu.ngo)

У КВУ назвали інформаційний вплив, кіберпровокації, фінпідтримку та технології силового характеру ключовими загрозами з боку РФ

Головними загрозами з боку Росії вибори президента в Україні є інформаційний вплив, кіберпровокації, фінансова підтримка і технології силового характеру. Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, передає РБК-Україна з посиланням на КВУ.

За словами Кошеля, інформаційне втручання найчастіше проявляється у питаннях поширення російського аналогового телебачення в прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Він зазначив, що зараз "російська пропагандистська машина істотно збільшує відсоток тематики, пов'язаної з українськими виборами".

Крім того, в КВУ вважають, що цілком реальною є технологія інформаційних провокацій, а саме: створення "фейкових" сторінок обласних і районних організацій політичних партій та кандидатів для поширення недостовірної інформації напередодні виборів.

За оцінкою КВУ під час загальнонаціональних кампаній традиційно більше 50% коштів, які витрачають політики, є тіньовими фінансовими ресурсами. У зв'язку з цим зростає ризик можливої фінансової підтримки українських кандидатів з боку громадян і компаній, пов'язаних з РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Російської Федерації додатково виділила своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривної діяльності на виборах в Україні в 2019 році.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія впливає на виборчі процеси, які відбуваються в європейських країнах і в Україні в 2019 році. Крім того, глава держави раніше відзначав безпрецедентний масштаб підготовки Росії до втручання у вибори.