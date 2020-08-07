Охорона зі зброєю і "провокатори" у вагонах: у поїздах хочуть посилити безпеку

"Укрзалізниця" для підвищення безпеки в поїздах пропонує залучити воєнізовану охорону. Також готується ряд інших заходів.

Про це заявив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, передає прес-служба компанії.

За його словами, УЗ підготувала комплексну програму підвищення безпеки в поїздах і викорінення криміногенних проявів і протиправних дій.

"Розроблена програма буде включати в себе підписання протоколу спільних дій з МВС щодо координації зусиль, пілотний проект з охорони в поїздах силами воєнізованої охорони "Укрзалізниці", встановлення в пасажирських вагонах спеціальних засобів контролю, формування так званої професійної групи "провокаторів" для боротьби з безквитковими перевезеннями, боротьбу з крадіжками на вокзалах", - зазначив Юрик.

Він також додав, що програму представлять наступного тижні.

Відзначимо, воєнізована охорона "Укрзалізниці" забезпечує охорону вантажів і об'єктів, порядок на залізниці, пожежний нагляд і гасіння пожеж. На озброєнні у такий охорони - стрілецька зброя, переважно пістолети Форт.

Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки серйозних правопорушень в поїздах; зокрема, минулого тижня в поїзді Київ-Маріуполь один з пасажирів напав на жінку та намагався її зґвалтувати.

У той же час міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість квитків.