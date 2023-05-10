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Еще одного депутата из Крыма засудили за госизмену и поддержку оккупации

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Крым, Среда 10 мая 2023 11:28
Еще одного депутата из Крыма засудили за госизмену и поддержку оккупации Фото: депатата-предателя из Крыма приговорили к 12 годам (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Еще один депутат из Крыма был осужден за поддержку российской оккупации полуострова. Приговор ему вынесли заочно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Крыма.

По данным следствия, депутат Верховной рады АР Крым VI созыва в 2014 году вместе с другими парламентариями пытался скрыть оккупацию Россией полуострова. Он проголосовал за ряд незаконных постановлений.

Речь идет о решении о проведении "общекрымского референдума", после которого полуостров якобы присоединился к составу РФ. Крымские парламентарии также поддержали принятие постановления о "Независимости Крыма" и "Правопреемство Республики Крым", несмотря на то, что Верховная рада Украины прекратила их полномочия.

Крымского депутата признали виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Его приговорили к 12 годам за решеткой.

Напомним, двоих депутатов Севастопольского городского совета будут судить за госизмену, поскольку они поддержали РФ.

Также СБУ объявила подозрение всем российским сенаторам, поддержавшим незаконную аннексию оккупированных регионов Украины.

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Крим депутати госизмена
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