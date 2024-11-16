Охранник Тищенко признал вину по делу о нападении в Днепре и пошел на сотрудничество

Согласно материалам дела, Цубера признал свою причастность к незаконному лишению свободы лица, совершенному по предварительному сговору (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины), а также к пыткам (ч. 2 ст. 127), и дал показания относительно обстоятельств нападения на военнослужащего.

В документах сказано, что в четверг 7 ноября, охранник нардепа заключил соглашение с прокурором, в рамках которого признал свою вину и взял на себя обязательство сотрудничать со следствием, в частности, давать показания против всех лиц, причастных к преступлению, включая народного депутата Тищенко.

Приговор предусматривал пять лет лишения свободы. Однако благодаря заключенному соглашению суд принял решение освободить обвиняемого от реального отбывания наказания, назначив ему испытательный срок на два года. При условии, что в течение этого периода Цубера не совершит новых уголовных правонарушений, он избежит заключения.

Кроме того, мужчина обязан время от времени появляться для регистрации в органе надзора, сообщать о любых изменениях места жительства, работы или учебы, а также не выезжать за пределы Украины без согласования. После вынесения приговора Цубера вышел из СИЗО, а также с него взыскали в пользу государства 6058 гривен, чтобы возместить расходы на судебные экспертизы.