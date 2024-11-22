Охранник посольства США в Норвегии шпионил в пользу России и Ирана
Полиция Осло задержала 20-летнего мужчину, работавшего в посольстве США. Ему предъявлено обвинение в сотрудничестве со спецслужбами Ирана и России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
Согласно данным Полицейской службы безопасности Норвегии, задержанный работал охранником в посольстве США в Осло. Правоохранители провели масштабное расследование и изъяли значительные объемы цифровых данных.
Предварительно установлено, что мужчина мог передать информацию, представляющую угрозу интересам американской безопасности. Пока неизвестно какие именно данные были переданы и какие это могло породить последствия.
В судебных записях отмечается, что подозреваемый контактировал с так называемым "куратором", который руководил его шпионской деятельностью.
Кроме того, подсудимый занимался охранным бизнесом в Норвегии. На странице компании в цифровом архиве указано, что организация предлагает охранные услуги для дипломатических представительств, включая посольство США.
В то же время, следователи установили, что на момент задержания зарегистрированная на имя подозреваемого компания работала без доходов и расходов, а он в 2022 году получил около 200 тысяч норвежских крон, что в пересчете составляет около 18 тысяч долларов.
Задержанному мужчине предъявлено обвинение в сборе информации, которая могла навредить безопасности других государств, ему грозит до 10 лет заключения. Кроме того, его подозревают в другой незаконной деятельности, которая может навредить интересам третьих стран. За это преступление предусмотрено до трех лет лишения свободы.
Подозреваемый отрицает свою вину, но согласился на содержание под стражей в течение четырех недель. Сторона обвинения должна доказать, действительно ли собранная им информация подпадает под статьи Уголовного кодекса.
Посольство США в Норвегии пока не предоставило никаких комментариев по этому делу. В полиции отметили, что сотрудничество с американскими структурами продолжается, все обстоятельства дела будут изучены.
Российские шпионы в Норвегии
В декабре 2023 года норвежские спецслужбы задержали агента российской разведки. Он официально работал в унверситете города Тромсе под вымышленным именем и имел поддельные документы гражданина Бразилии.
Также спецслужбы РФ попытались завербовать жителя Норвегии. Его задачей должно было быть фотографирование военных объектов на севере страны и передача их Кремлю.
Кроме того, Норвегия выслала 15 членов российской разведки, некоторые из которых имели статус и должности российских дипломатов.
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