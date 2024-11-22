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Охранник посольства США в Норвегии шпионил в пользу России и Ирана

Пятница 22 ноября 2024 03:46
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Охранник посольства США в Норвегии шпионил в пользу России и Ирана Фото: норвежец шпионил в пользу РФ и Ирана (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Полиция Осло задержала 20-летнего мужчину, работавшего в посольстве США. Ему предъявлено обвинение в сотрудничестве со спецслужбами Ирана и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

Согласно данным Полицейской службы безопасности Норвегии, задержанный работал охранником в посольстве США в Осло. Правоохранители провели масштабное расследование и изъяли значительные объемы цифровых данных.

Предварительно установлено, что мужчина мог передать информацию, представляющую угрозу интересам американской безопасности. Пока неизвестно какие именно данные были переданы и какие это могло породить последствия.

В судебных записях отмечается, что подозреваемый контактировал с так называемым "куратором", который руководил его шпионской деятельностью.

Кроме того, подсудимый занимался охранным бизнесом в Норвегии. На странице компании в цифровом архиве указано, что организация предлагает охранные услуги для дипломатических представительств, включая посольство США.

В то же время, следователи установили, что на момент задержания зарегистрированная на имя подозреваемого компания работала без доходов и расходов, а он в 2022 году получил около 200 тысяч норвежских крон, что в пересчете составляет около 18 тысяч долларов.

Задержанному мужчине предъявлено обвинение в сборе информации, которая могла навредить безопасности других государств, ему грозит до 10 лет заключения. Кроме того, его подозревают в другой незаконной деятельности, которая может навредить интересам третьих стран. За это преступление предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Подозреваемый отрицает свою вину, но согласился на содержание под стражей в течение четырех недель. Сторона обвинения должна доказать, действительно ли собранная им информация подпадает под статьи Уголовного кодекса.

Посольство США в Норвегии пока не предоставило никаких комментариев по этому делу. В полиции отметили, что сотрудничество с американскими структурами продолжается, все обстоятельства дела будут изучены.

Российские шпионы в Норвегии

В декабре 2023 года норвежские спецслужбы задержали агента российской разведки. Он официально работал в унверситете города Тромсе под вымышленным именем и имел поддельные документы гражданина Бразилии.

Также спецслужбы РФ попытались завербовать жителя Норвегии. Его задачей должно было быть фотографирование военных объектов на севере страны и передача их Кремлю.

Кроме того, Норвегия выслала 15 членов российской разведки, некоторые из которых имели статус и должности российских дипломатов.

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