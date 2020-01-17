Величезні штрафи і до 7 років в'язниці: в Україні представили закон про дезінформацію

Міністерство культури, молоді і спорту України представило законопроєкт про дезінформацію, спрямований на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії. РБК-Україна розбиралося, що пропонується в новому законопроєкті і як влада планує карати ЗМІ за фейки.

Фото: презентація законопроєкту про дезінформацію

ЗМІ почнуть штрафувати за дезінформацію

Поширення дезінформації за умови добровільного спростування, починаючи з третього порушення протягом одного року, карається штрафом у розмірі 1000 мінімальних зарплат (4,7 млн гривень) за кожний випадок порушення. При цьому відмова від добровільного спростування спричинить штраф у 2000 мінімальних зарплат (9,4 млн гривень) за кожний випадок.

Крім того, видалення такого матеріалу або зміна його адреси спричинить штраф в розмірі 5 мінімальних зарплат (23,6 тис. гривень).

До 7 років в'язниці за масову дезінформацію

Систематична масова дезінформація про факти, які становлять загрозу національній безпеці та територіальній цілісності, будуть каратися штрафом від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами до 2 років.

Поширення дезінформації з використанням ботів або спеціально організованих фейкових акаунтів - карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Фінансування масової дезінформації також каратиметься на строк від 2 до 5 років.

Максимальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від 5 до 7 років передбачено за повторну масову дезінформацію організованою групою, яка призвела до тяжких наслідків або завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.

Важливе уточнення. Відповідальність за дезінформацію передбачена тільки на період російської агресії до відновлення територіальної цілісності України.

"Правильні" ЗМІ та журналісти

Професійний статус журналіста буде підтверджуватися єдиною прес-картою. При цьому статус може припинятися або припинятися за порушення Кодексу професійної етики. Держава бере на себе витрати на правову допомогу у кримінальних справах, пов'язаних з журналістською діяльністю, а також забезпечує охорону журналіста і членів його сім'ї у разі загрози їх життю.

Законопроєкт про медіа передбачає створення Асоціації в рамках журналістського самоврядування. Ця організація буде стежити за дотриманням професійної етики та стандартів.

Будь-яке ЗМІ після добровільної перевірки може розраховувати на отримання Індексу довіри, критерії якого буде розробляти уповноважений з питань інформації. Присвоювати цей індекс будуть встановлені законом громадські організації.

Уповноважений з питань інформації

Пропонується запровадити інститут уповноваженого з питань інформації, який буде вести моніторинг і реагувати на заяви про дезінформацію. Також уповноважений буде звертатися до судів та правоохоронних органів, якщо виявить ознаки дезінформації.

Навчання медіаграмотності

Закон передбачає введення обов'язкового навчання основ медіаграмотності в школах, вишах і при підвищенні кваліфікації держслужбовців.