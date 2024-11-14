Огрызко оценил возможность приглашения Украины в НАТО
Приглашение Украины в НАТО пока выглядит маловероятным. Это вопрос политической воли и решительности.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал украинский дипломат, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.
"Появится условный Орбан, скажет, а я, баба Яга, против. Времени уговаривать Орбана уже нет. Тем более он знает, что через два месяца будет Трамп, который, возможно, его поддержит", - отметил дипломат.
Он добавил, что вопрос приглашения Украины в НАТО перешел в разряд теоретических. По словам Огрызко, если бы победила демократка Камала Харрис, такой вариант мог бы быть возможным. Но пока, по мнению дипломата, шансы минимальны.
"Хотя так само Орбан может выйти попить кофе в тот момент, когда будут принимать какие-то решения. Такой вариант тоже не исключен. Здесь вопрос в политической воли и в решительности. А если воли нет, тогда мы возвращаемся к тому, что это политическая импотенция", - считает дипломат.
Вступление Украины в НАТО
Во время полномасштабной войны Украина продвинулась в вопросе вступления в НАТО. Осенью 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в Альянс.
Украинское руководство призвало принять политическое решение и предоставить четкий график вступления. Пока что такое решение не было принято.
В НАТО неоднократно уверяли, что держат "дверь открытой" для Украины. Но союзники отмечают, что Украина не сможет вступить в Альянс, пока не закончится война.
Как отмечал президент Владимир Зеленский, приглашение Украины в НАТО - это часть плана победы Украины. При этом Украина хотела бы получить приглашение еще до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
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