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Обмежити збори людей до 10 осіб: Львівська ОДА пропонує посилити карантин

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У Львівській ОДА визначили перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань

Львівська облдержадміністрація рекомендує обмежити збори людей у групах до 10 осіб у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус. Таку рекомендацію затвердили у межах позачергового засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького, передає прес-служба Львівської ОДА.

Відтак, у межах комісії рекомендували обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим.

Серед інших рекомендацій:

  • обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб,
  • обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів),
  • пересування населення на адміністративних територіях, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту.

Також визначили перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань, що впродовж 14 днів перебували в країнах, де зареєстровано циркуляцію вірусу COVID-2019 госпітальних баз першої та другої лінії та резервні.

Нагадаємо, "Укрпошта" працює у звичайному режимі, навіть в тіх містах, де закриваються інши заклади у зв'язку з карантином через коронавірус, але введені деякі зміни.

Зазначимо, з 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин.

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