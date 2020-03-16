Обмежити збори людей до 10 осіб: Львівська ОДА пропонує посилити карантин

У Львівській ОДА визначили перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань
Львівська облдержадміністрація рекомендує обмежити збори людей у групах до 10 осіб у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус. Таку рекомендацію затвердили у межах позачергового засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького, передає прес-служба Львівської ОДА.
Відтак, у межах комісії рекомендували обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим.
Серед інших рекомендацій:
Також визначили перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань, що впродовж 14 днів перебували в країнах, де зареєстровано циркуляцію вірусу COVID-2019 госпітальних баз першої та другої лінії та резервні.
Нагадаємо, "Укрпошта" працює у звичайному режимі, навіть в тіх містах, де закриваються інши заклади у зв'язку з карантином через коронавірус, але введені деякі зміни.
Зазначимо, з 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин.