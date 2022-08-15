Обмежився Донбасом. Путін знову висловився про цілі "спецоперації" проти України

Президент РФ Володимир Путін заявив, що росіяни нібито виконують всі цілі "спецоперації" проти України, а саме "звільняють" землю Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ лідера країни-агресора, який оприлюднило видання " РИА-Новости ".

"В ході "спеціальної військової операції" наші воїни разом з бійцями Донбасу з честю виконують свій обов'язок, борються за Росію, за мирне життя в "ДНР і ЛНР", чітко виконують всі поставлені завдання, крок за кроком звільняють землю Донбасу", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і нібито вийшла за межі "ДНР" і "ЛНР".

Також ми писали, що, за словами заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, Росії нібито потрібно відсунути українські війська "подалі від Донбасу".

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