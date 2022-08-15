UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ограничился Донбассом. Путин снова высказался о целях "спецоперации" против Украины

Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне якобы выполняют все цели "спецоперации" против Украины, а именно "освобождают" землю Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление лидера страны-агрессора, которое обнародовало издание "РИА-Новости".

"В ходе "специальной военной операции" наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в "ДНР и ЛНР", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса", - заявил Путин.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышла за границы "ДНР" и "ЛНР".

Также мы писали, что, по словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, России якобы нужно отодвинуть украинские войска "подальше от Донбасса".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДонбассВойна России против Украины