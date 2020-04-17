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Обмеження на в'їзді в Київ послаблять раніше запланованого часу

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 12:43
Обмеження на в'їзді в Київ послаблять раніше запланованого часу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження триватимуть до вечору 19 квітня

Жорсткі карантинні обмеження на в'їзді до Києва завершаться раніше, ніж було заплановано спочатку. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кличка, обов'язкова перевірка температури на в'їзді до Києва буде діяти до 19 квітня, а не до 20, як планувалося раніше. Дія обмежень триватиме до 22 години вечору.

Нагадаємо, раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявляв, що обов'язковий температурний скринінг на в'їздах до Києва буде тривати до 20 квітня включно. Послаблення обмежень можливе після Великодня.

Крім того, раніше мер столиці повідомляв, що на блокпостах на в'їзді до Києва вже виявили декілька десятків людей з підвищеною температурою. Деяких осіб додатково перевірили медпрацівники. Всіх осіб з підвищеною температурою відправили додому на самоізоляцію.

Як писало РБК-Україна, вчора на в'їздах до Києва запрацювали спеціальні блокпости для перевірки температури водіїв та пасажирів транспортних засобів, які прямують до столиці. Зазначалося, що особи з температурою в Київ потрапити не зможуть, їх відправлятимуть на самоізоляцію.

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Новини України Віталий КличкоКиївКоронавірус
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