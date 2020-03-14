Обмежень на пересування по Україні через коронавірус поки не вводили

Фото: Владислав Криклій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна закриває кордони через коронавірус, усередині обмежень немає

Обмеження на пересування по Україні через пандемію коронавірусу поки не вводили. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Криклій, в Україні все функціонує стабільно, а пенсії, соціальні виплати надходять своєчасно.

"Вся кореспонденція надсилається. Оператор "Укрпошта" буде своєчасно все надсилати, всі поштові повідомлення та виплати", - заявив Криклій.

"Жодних обмежень всередині поки ми не створюємо. Всі наші завдання будуть виконуватись своєчасно", - заявив Криклій.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. Крім того, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня повністю припиняється авіасполучення і пасажирські перевезення.

Нагадаємо, раніше голова Держприкордонслужби Сергей Дейнеко заявив, що на період карантину в Україні 107 пунктів пропуску призупиняють роботу.